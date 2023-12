Pascal Thomas : Souvenirs en pagaille d'un réalisateur anticonformiste

BONNES FEUILLES - « Dilettante, dans le dictionnaire, c’est quelqu’un de passionné, qui fait les choses pour son plaisir », souffle Pascal Thomas, évoquant l’héroïne de son film La Dilettante.

Une définition qu’on dirait taillée sur mesure pour le metteur en scène qui partage depuis plus de cinquante ans son amour de la vie et du cinéma.

Des Zozos (1972) au Voyage en pyjama (2024), en passant par Confidences pour confidences (1979), Les Maris, les femmes, les amants (1989) et Mon petit doigt m’a dit (2005), cet incorrigible hédoniste n’a cessé de proposer un cinéma limpide, humain et provincial, dont légèreté et anticonformisme sont les maîtres mots.

Ces Souvenirs en pagaille, révèlent un réalisateur pas comme les autres, à la fois populaire, frondeur et fantaisiste. En sous-titre de l'ouvrage, c'est un bel ensemble d' Anecdote recueillies bien malgré lui par Alain Kruger et Jean Ollé-Laprune.

Les éditions Séguier nous en proposent les premières pages :

Né en 1944, Pascal Thomas a réalisé plus de vingt films. Pour ce livre, il s’est confié au journaliste et producteur Alain Kruger et à l’historien du cinéma Jean Ollé-Laprune.

