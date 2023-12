Une cathédrale brûle : accident ou acte délibéré ?

BONNES FEUILLES - On ne le saura pas mais, à l’occasion de cet événement, on découvrira que l’évêque entretient une liaison amoureuse avec une paroissienne.

Pour le reste, on explore une vie sociale provinciale à souhait, dont chaque protagoniste cache ses turpitudes, soigne ses alliances et cherche avec plus ou moins d’obstination le pyromane : au choix, un migrant africain qui fait figure de coupable idéal, un fils de bonne famille qui a un mobile solide et aucun alibi, un marginal perdu dans les brumes de sa toxicomanie…

De l’incendie, l’évêque et son amante sortent dévastés. Radicalement séparés et désertés par la foi, ils allument avec plus ou moins de bonheur des contrefeux destinés à protéger ce qui en eux n’est pas encore consumé.

Les autres chercheront plutôt à en tirer les marrons, entreprise beaucoup plus pragmatique et, donc, promise à meilleure fortune.

Les éditions Verdier nous en proposent les premières pages :

Emmanuel Venet est psychiatre, il vit à Lyon où il est né en 1959. Son premier livre publié chez Verdier, Précis de médecine imaginaire, reçoit le prix Rhône-Alpes de littérature 2006. La même année, Ferdière, psychiatre d’Antonin Artaud reçoit le Prix du Style.

En 2016, il publie Marcher droit, tourner en rond, livre très remarqué par la critique, les libraires et les lecteurs, et dont les éditions Verdier proposent une nouvelle édition en poche (à paraître en février 2024).