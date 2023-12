Qu'est-ce que le temps et comment le mettre à profit ?    

Quand on la chance de posséder sa propre maison, on en veut souvent toujours plus. On rêve alors de pouvoir un jour plonger dans sa piscine, devant sa terrasse, revêtue, pour l’occasion, de teck, pour le plus bel effet. Et l’on se plait à imaginer les barbecues que l’on pourra organiser autour de ladite piscine quand les beaux seront de retour.