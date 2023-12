Ces six mains (re)pensent la gauche

BONNES FEUILLES - Depuis 40 ans, la gauche en général – celle des partis, mais aussi celle des militant·es, syndicats, résistant·es, avocat·es, journalistes, intellectuel·les et ouvrier·es – échoue à gagner les élections et à constituer une alternative politique.

Fort de ce constat, Gagner revient sur les différentes traditions politiques, les luttes qui ont constitué notre histoire, les postulats stratégiques à envisager pour répondre aux urgences écologiques, sociale et démocratique.

Pour gagner la bataille culturelle et politique, c’est l’humain qu’on doit remettre au cœur d’un projet de réconciliation total – activisme et entrepreneuriat, partis et citoyenneté, social et écologie.

Avec un objectif : gagner en 2027.

Activiste à l’origine du mouvement des Gilets jaunes, militante féministe, cofondateur de la primaire populaire, les trois auteur·es de cet essai proposent ici de repenser le fonctionnement et la stratégie des gauches afin de retrouver le goût de la victoire, prochaine.

Un essai percutant sur la refonte des partis qui a vocation à rassembler la gauche plurielle, qui reste un débat actuel, notamment en vue des Européennes de 2024 puis des prochaines élections présidentielles. Les trois auteur et autrices apportent leur vision non institutionnelle, pour comprendre plus précisément les actions, ou tentatives d'action de cette aile politique élargie.

Les éditions du Diable Vauvert nous en proposent les premières pages :

Militante française, connue pour être une des initiatrices du mouvement des Gilets jaune, Priscillia Ludosky est une notamment à l’origine d’une pétition sur la hausse de la taxe sur les carburants visant à dénoncer les inégalités sociales et ayant recueilli plus d’un million de signatures.

Conseillère politique, activiste féministe et rapporteuse au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Mahaut Chaudouët est réalisatrice des podcasts politiques « Les Ombres » et « Regarde moi bien » et autrice de Demain ne peut qu’être féministe (ed. L’Aube, 2022) et Le pouvoir jeune : mettre l’avenir entre les mains de ceux qui vont le vivre (ed. L’Aube, à paraître le 5 janvier 2024)

Samuel Grzybowski est un militant associatif et un entrepreneur social français. Fondateur et ancien président de Coexister, mouvement de jeunesse interconvictionnel, il est devenu en 2021 le porte-parole et directeur politique de la primaire populaire. Il a publié Fraternité radicale aux éditions Les Arènes en 2018.