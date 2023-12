Aimer (profondément) sans se réinventer (totalement) ?

BONNES FEUILLES - Après une série de rendez-vous sans succès, Shelley et Terry se rencontrent grâce à une application de rencontre. Lassés de l’aspect classique du couple, ces derniers partent en quête de l'amour absolu. Ils mettent alors en place une expérimentation fusionnelle avec comme point d’orgue, le renoncement à la forme charnelle de l’amour et qui les conduira à transformer en totalité leur identité.

Mais la société est-elle prête à accepter ce bouleversement ?

Après L’Homme-canon et Carnum, Christophe Carpentier bouleverse notre conception du couple, du genre, de la sexualité, du désir. Shelter, c'est un objet littéraire extrême, une sorte d'œuvre-miroir d’une profonde philosophie. On note des références à L’Androgyne de Platon et à David Cronenberg, qui plairont notamment aux lecteurs de Gabrielle Wittkop.

C'est un récit non seulement utile - pour repenser l’amour fou et le couple -, et actuel, car il esquisse les questions du désir et de l'identité de genre.

Les éditions du Diable Vauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1968, Christophe Carpentier a publié aux éditions Denoël Vie et mort de la Cellule Trudaine en 2008, Le Parti de la Jeunesse en 2010, puis cinq romans dont l’immense Mur de Planck chez P.O.L. Il a publié aux éditions Au diable vauvert Cela aussi sera réinventé, L’Homme-canon et Carnum.