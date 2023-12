La cuisine n’est pas une activité à prendre à la légère, mais un art

BONNES FEUILLES - Pour Shirô, la cuisine n’est pas une activité à prendre à la légère, mais un véritable art à exercer avec sérieux et engagement ... Au grand bonheur de Kenji qui se délecte de ses mets.

Au fil des repas quotidiens, cet avocat et ce coiffeur aux personnalités diamétralement opposées offrent des instantanés de leur vie où se mêlent légèreté, problèmes inhérents à leur concubinage, humour et soucis professionnels ... rythmés de recettes délicieusement dessinées.

Là est toute l’originalité de ce manga qui fusionne habilement fiction et cuisine.

Les éditions Soleil nous en proposent les premières pages :

Après avoir fréquenté l’université Keio, à Tokyo, Fumi Yoshinaga fait ses premiers pas dans le circuit des dôjinshi, fanzines qui détournent avec humour les mangas à succès de l’époque. Elle a ainsi dessiné des parodies de Slam Dunk (Kana), La Rose de Versailles (Kana) et Les Héros de la galaxie (Kurokawa). Son talent est alors rapidement remarqué par la profession.

Se désintéressant des histoires d’amour normatives, Fumi Yoshinaga commence sa carrière de mangaka en 1994 avec la parution de Tsuki to Sandal dans la revue de romances masculines Hanaoto. Suivront de nombreuses séries publiées à l’étranger.

Multi-primée pour l’ensemble de son œuvre, Fumi Yoshinaga est considérée comme étant l’une des « Vingt artistes majeurs qui ont contribué au monde du manga shôjo », selon l’universitaire Masami Toku. Elle est notamment lauréate du Prix du meilleur artiste émergent de 2022, qui récompense des artistes de différentes disciplines.

What Did You Eat Yesterday? a remporté le prestigieux Kodansha Award du Meilleur manga en 2019. Il rejoint une longue liste de classiques du genre : Les Trois Adolf, Akira, 20th Century Boys, L’Attaque des Titans... Ce titre est aussi le finaliste du Prix du public 2019 dans la catégorie « Gourmet », organisé par l’enseigne culturelle Tsutaya.

En plus d’être adapté en film, série télévisée et livre de cuisine, une exposition itinérante au Japon dédiée à l’univers de What Did You Eat Yesterday? a vu le jour en 2019.