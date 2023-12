Pour rencontrer le hasard, il vous suffit de partir de train en train

BONNES FEUILLES - Simon Ungar ne sait pas grand-chose de sa famille paternelle ni de son père, parti refaire sa vie au Canada. Alors, quand Simon se fait licencier et que sa petite amie le quitte, il se dit que c’est l’occasion d’en savoir plus sur ses origines : il part en République tchèque, dans la petite ville d’Olomouc, le berceau des Ungar.

Son amateurisme en toutes choses va mener Simon jusqu’à Bratislava puis à Budapest, de train en train, enchaînant les hasards, les rencontres et les coïncidences. Mais le puzzle familial s’avère plus difficile à reconstruire que prévu, entre fausses pistes et pièges tendus...

Ilse Küsser est elle aussi originaire de cette partie de l’Europe, née en Tchécoslovaquie pendant l’entre-deux-guerres. L’arrivée de l’armée d’Hitler la prive de ses deux frères, avant que la mort de son père dans un bombardement à Prague et le remariage de sa mère changent la donne.

Mais c’est autant un accident de gymnastique qu’une soirée à l’Opéra qui vont décider du destin d’Ilse : elle sera accessoiriste de théâtre, à Bratislava. C’est là qu’elle tombera folle amoureuse du mystérieux Horn.

Dans le ventre de l’Europe Centrale, là où les langues, les confessions et les nationalités forment une mosaïque difficile à saisir, les vies d’Ilse, de Horn et des Ungar sont ballotées au gré des soubresauts de l’Histoire.

C’est dans ce terreau, et dans la mémoire juive ashkénaze, que Lola Gruber a puisé le matériau de son roman-enquête. Elle nous entraîne dans un récit mené tambour battant où l’humour côtoie la tragédie, la mort et l’amour à chaque page.

Les éditions Bourgois nous en proposent les premières pages :

Lola Gruber, née en 1972, a travaillé dans les milieux du théâtre et du cinéma. Après un recueil de nouvelles très remarqué en 2005 (Douze histoires d’amour à faire soi-même, Les Petits Matins) et un premier roman en 2009 (Les Pingouins dans la jungle, Les Petits Matins), c’est surtout son roman Trois concerts (Phébus, 2019) qui l’a fait connaître auprès d’un plus large public. Le roman été récompensé par quatre prix, dont le Prix Alain Spiess, et vient d’être réédité dans la collection Libretto.