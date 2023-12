Que feriez-vous si votre conjoint·e se mettait à vomir des billets de banque ?

BONNES FEUILLES - Le jour où sa conseillère Pôle Emploi lui annonce qu’elle n’a « aucune compétence particulière », Anna fait une croix sur ses brillantes études de philosophie, sa passion pour Heidegger et ses ambitions.

Devenue chauffeuse de salle dans une émission de télé, elle ne trouve de consolation qu’au sein de son couple : Lulu et elle filent le parfait amour, celui de deux smicards défiant la société de consommation et ses injonctions absurdes.

Jusqu’au moment où, un beau matin, Lulu se met à vomir des billets de banque. Des coupures de 20, de 50, puis de 100 euros jaillissent de sa trachée à une cadence de plus en plus soutenue. Pendant qu’il expulse dans la douleur de quoi lui acheter des sacs de luxe et un appartement à moulures, Anna s’interroge : doit-elle s’alarmer pour la santé de Lulu ... ou plutôt s’assurer que le flux précieux ne tarisse jamais ?

Jusqu’où est-elle prête à aller pour gagner sa place parmi l’élite ?

Les éditions Denoël nous proposent les premières pages du livre, parution prévue pour le 3 janvier :

Emma Tholozan a vingt-six ans et travaille dans l’édition. Avec Le rire des autres, son premier roman, l'autrice signe un roman social d’un nouveau genre. À mi-chemin entre satire décoiffante, conte moral et récit horrifique, elle campe une Rastignac des temps modernes, broyée par une réalité où mérite et ascension sociale ne font plus bon ménage.