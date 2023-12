H.D, reine de l'imagisme, raconte ses premières amours féminines

BONNES FEUILLES - Dans cette œuvre à mi-chemin entre le roman et la nouvelle, l’autrice explore et revisite deux de ses relations marquantes, à travers Mite, le personnage principal. Elle rencontre tout d’abord Josepha, et en tombe amoureuse.

Après un voyage en Europe, les deux jeunes femmes sont séparées. Josepha se marie, Mite aussi, sans que celle- ci ne soit réellement satisfaite, son époux Basil la trompe ouvertement, la laissant à sa solitude. Plus tard, nous assistons aux prémices des amours de Mite et Althea, leurs errances dans la forêt et leurs réflexions sur leur place dans de monde.

Portrait d’aujourd’hui fait partie du cycle autobiographique de H.D. mais demeure une œuvre en soi, qui peut se lire indépendamment de ses autres ouvrages. Trois formats poche seront également réédités dès janvier - Le Don, Dis-moi de vivre et Hermione.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous proposent les premières pages de ce singulier Portrait, traduit de l'anglais (USA) par Juliette Frustié :

H.D., Hilda Doolittle, est née en 1884 aux États-Unis. Amie d’Ezra Pound et de D.H. Lawrence, ses poèmes furent publiés dans l’anthologie des Imagistes en 1914. Elle est l’un des poètes les plus importants de cette époque et a également écrit des œuvres de prose et plusieurs romans autobiographiques.

En 1934, elle se rend à Vienne consulter Freud et rédige l’ouvrage Tribute to Freud (1956). Réédité par les éditions des femmes-Antoinette Fouque sous le titre Pour l’amour de Freud (édition augmentée, traduit de l’anglais par Nicole Casanova et Edith Ochs, préface d’Élisabeth Roudinesco). La maison d’édition a également publié le cycle autobiographique Hermione (1986), Dis-moi de vivre (1987) et Le Don (1988) traduits par Claire Malroux, lauréate du Grand Prix national de la traduction, du Prix Maurice-Edgar Coindreau, du Prix Laure-Bataillon et chevalier de la Légion d’honneur pour son oeuvre de traduction, et aujourd’hui réédités au format poche.