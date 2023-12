Kafka au candy-shop : militantisme et littérature

BONNES FEUILLES - Un spectre hante la littérature : la politique. Les acteurs du milieu littéraire réagissent, de plus en plus, en militants, et un roman sera davantage jugé selon l’orientation politique de son auteur que sur ses vertus littéraires. Annie Ernaux est devenue le porte-drapeau des progressistes, tandis que Michel Houellebecq est celui des réactionnaires.

Cet essai libre prend le contre-pied de la réception politique des œuvres. Contre l’idée que tout serait politique, il défend l’autonomie de la littérature, en s’appuyant sur l’idée que la vie, vraiment vécue, ne relève pas du politique, ni du collectif : la vie est invisible, et c’est ce que cherchent à transcrire l’art et la littérature. Une fois cette idée exposée, cet essai, qui emprunte au récit, analyse les relations entre militantisme et littérature, entre gauche et droite littéraires.

On trouve également des chapitres où l’auteur raconte son propre itinéraire politique, une analyse de la « grande noyade » de la littérature dans l’océan des livres ainsi que la dystopie d’un monde duquel la (vraie) littérature aurait disparu ...

Patrice Jean est né à Nantes, en septembre 1966. Il suit des études de philosophie, puis devient professeur de lettres (il est actuellement au lycée de Saint-Nazaire). Il a publié neuf romans, dont La Poursuite de l’idéal (2021) et Le Parti d’Edgar Winger (2022, Prix des hussards) chez Gallimard.