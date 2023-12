Picabia dessinateur, Picabia poète

En 1918, alors qu’il est soigné au sanatorium de Gstaad en Suisse pour dépression nerveuse, Francis Picabia réalise les vingt et un dessins et cinquante-huit poèmes qui composent Poèmes et dessins de la fille née sans mère.

Dans ce recueil, l’un des tous premiers de Picabia, se succèdent de surprenantes associations, où le rêve côtoie la réalité la plus prosaïque. Les dessins, aussi absurdes que les textes qu’ils accompagnent, ne manquent cependant pas d’offrir une vision singulière de la modernité, où les lignes prennent des formes mécaniques tout en accueillant dans leurs courbes des mots érotiquement évocateurs.

Ruisselant de non-sens, ne s’interdisant aucune audace esthétique, ces poèmes et dessins sont irrigués par la fantaisie et la liberté caractéristiques de l’esprit Dada.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Francis Picabia (1878-1953), peintre, graveur et écrivain français, a débuté son parcours artistique aux côtés de figures comme Braque et Picasso. Il a marqué les esprits en exposant et provoquant le scandale avec Duchamp lors de l'Armory Show à New York en 1913. Par la suite, il s'est engagé activement dans les mouvements d'avant-garde de son époque. Picabia a expérimenté une multitude de styles – de l'impressionnisme au fauvisme, en passant par le cubisme – car, selon ses propres mots : « Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction. »