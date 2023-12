La lutte des exilés contre la frontière, une ethnographie

Depuis les dernières décennies, et en particulier suite à la vague d'attentats de 2015, les déplacements forcés de populations, principalement en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient, ont engendré un discours protectionniste en Europe, marqué par la peur et l'hostilité. Ce discours contraste avec la réalité démographique des migrations. En réponse, l'Europe a renforcé la surveillance de ses frontières et la réglementation de l'aide aux migrants.

Les exilés, fuyant persécutions et pauvreté, empruntent des routes périlleuses à travers le Sahara, la Méditerranée, les Balkans, et d'autres itinéraires, souvent sur plusieurs années, avec pour objectif incertain la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Ces trajets dangereux se soldent parfois par des pertes en vies humaines. Bien que les médias en parlent occasionnellement, la réalité des exilés, les risques encourus, l'action des forces de l'ordre et les initiatives solidaires restent peu connus.

Ce livre tente de dépeindre ces réalités, basé sur cinq ans de recherche à cette frontière devenue, depuis le milieu des années 2010, un passage clé pour des exilés, majoritairement d'Afghanistan (avec la montée des Talibans), d'Irak (déplacement des Kurdes), d'Iran (victimes de répression), et d'Afrique subsaharienne, notamment des Soudanais fuyant le Darfour et des Maliens échappant à Al-Qaïda au Maghreb islamique.

Les éditions du Seuil nous en offrent un extrait en avant-premières :

Didier Fassin, est anthropologue, sociologue et médecin. Il est le détenteur d'une chaire au Collège de France, intitulée « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ».

Anne-Claire Defossez est une sociologue distinguée. Elle exerce ses fonctions de chercheuse à l'Institute for Advanced Study, situé à Princeton.