Philippe Besson, un été au soir de sa jeunesse

L'histoire se déroule en été 1985, sur l'île de Ré. Les six protagonistes, jeunes et au seuil de l'âge adulte, sont promis à un avenir plein de promesses. Philippe, le narrateur, envisage de quitter sa ville natale pour poursuivre de longues études. Il passe ses vacances chez François, un ami d'enfance dont le père tient une boucherie ambulante sur le marché. Christophe, fils de pêcheur et personnage à la fois bruyant et bienveillant, Nicolas, un garçon mystérieux et récemment installé sur l'île, ainsi qu'Alice et son frère Marc, des Parisiens en vacances, complètent le groupe. Entre farniente sur la plage et balades nocturnes, ces amis deviennent inséparables.

Alors que Philippe se rapproche de Marc, François tombe amoureux d’Alice, qui elle, n’a d’yeux que pour Nicolas. La fête du 14 Juillet, avec ses feux d'artifice, son bal, et sa musique désuète, est un moment très attendu par le groupe. Cependant, un drame imprévu va éclater, mettant fin à leur innocence.

Philippe Besson, à travers cette histoire, dépeint la chronique d’un été rempli de premières fois : le permis de conduire, les sorties en voiture, les soirées, les retrouvailles, les coups de foudre, et les désirs naissants. Avec une grande attention aux détails et une sensibilité profonde, il recrée cet été de liberté, juste avant les choix décisifs de la vie, dans une période où les liens de l'enfance sont encore intacts, les barrières sociales s'estompent, et l'amitié est la valeur suprême.

Les éditions Julliard nous en proposent les premières pages en avant-première :

Philippe Besson est l'auteur de plus de vingt romans, dont Son frère, adapté en film par Patrice Chéreau, L'Arrière-saison, primé Grand Prix RTL-Lire, et Arrête avec tes mensonges, récompensé par le prix Maison de la Presse et adapté au cinéma en 2023. Parmi ses autres œuvres, on trouve Le Dernier Enfant, Paris-Briançon, et Ceci n’est pas un fait divers.