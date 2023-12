Hypnose, réincarnation, vies antérieures, que nous dit la science ?

Comment se fait-il que, sous hypnose, puisse se retrouver assistant du Bouddha au 7ème siècle av. J.-C., ou projeté sur Mars en 2071 ? Pourquoi, en Inde, pense-t-on que les embryons possèdent une mémoire exceptionnelle, se rappellent de leurs « vies antérieures » et que la naissance nous fait tout oublier ? Quelles sont les réactions inhabituelles et paradoxales que l'hypnose peut déclencher ?

Dans une époque où les pionniers de l'immortalité cherchent dans le bouddhisme de l'inspiration pour repenser le corps, l'esprit et les machines, un anthropologue spécialiste de l'Inde propose une perspective différente dans son livre.

Il combine une étude généalogique des transhumanismes à travers le monde, des réflexions anciennes et contemporaines sur la métempsycose, la réincarnation et le saṃsāra, et une expérience unique : installé dans le cabinet d'une psychothérapeute indienne pratiquant l'hypnose régressive, Emmanuel Grimaud étudie en direct les voyages mentaux extraordinaires de ses patients.

Ce livre ne cherche pas à nous convaincre de la réincarnation, mais plutôt à explorer les processus de l'imagination profonde qui s'activent dans notre cerveau et notre corps. Il analyse les visions induites comme autant de films hypnotiques amateurs. Il s'interroge également sur l'évolution de notre perception intérieure dans un monde où nos capacités sont de plus en plus déléguées aux machines.

Les éditions La Découverte nous en proposent les premières pages en avant-première :

Emmanuel Grimaud est un anthropologue reconnu, directeur de recherche au CNRS, cinéaste et curateur d'exposition. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages notables, dont Dieux et robots. Les théâtres d’automates divins de Bombay (L’Archange Minotaure, 2008), Le Sosie de Gandhi ou l’incroyable histoire de Ram Dayal Srivastava (CNRS Éditions, 2007), et Dieu Point Zéro. Une anthropologie expérimentale (PUF, 2021).