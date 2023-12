Shlomo Sand revient sur les dangers d'un État juif exclusif

Ce livre examine l'ancienne vision de nombreux intellectuels juifs, tant de gauche que de droite, pour un État binational. Les arguments en faveur du binationalisme, émis par des figures telles qu’Ahad Haam et Léon Magnes, qui avertissaient des dangers d'un État juif exclusif menant à un conflit inextricable, se sont avérés prophétiques.

Cet idéal sioniste n'est plus une simple utopie, mais reflète la réalité actuelle où 7,5 millions d'Israéliens juifs dominent un nombre équivalent de Palestiniens arabes à travers des politiques d'expulsion, de répression et d'aliénation, les privant de leurs droits civiques et libertés fondamentales.

La pérennité d'une telle situation est incertaine. L'idéal d'une séparation des deux peuples s'efface progressivement, cédant la place à la crainte d'un futur sombre et violent.

Shlomo Sand, historien israélien et professeur émérite à l'Université de Tel-Aviv, est l'auteur de plusieurs ouvrages controversés. Parmi ses livres les plus débattus figure Comment le peuple juif fut inventé, publié en 2008 par Fayard. Plus récemment, il a écrit Une race imaginaire - Courte histoire de la judéophobie, sorti en 2020 aux éditions du Seuil.