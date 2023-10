Sur Netflix, Bodies : un même meurtre à Londres, travers les âges

Tout commence par un meurtre à Whitechapel. Un quartier que l'imaginaire britannique connait fort bien : c'est dans les rues de ce district londonien qu'un certian Jack l'Éventreur (aka Jack the Ripper), a sévi en 1888... Lorsqu'un corps sans vie est découvert dans les rues de Londres, cela semble être une affaire ordinaire pour l'enquêtrice en charge. Ce qu'elle ignore, c'est que cette même victime apparaît au même endroit à trois autres moments distincts :

Quatre enquêteurs tentent de résoudre l’affaire : Edmond Hillinghead, un surdoué des années 1890, à l'époque victorienne ; Karl Whiteman, un aventurier charismatique des années 1940, pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale ; Shahara Hasan, une inspectrice énergique des années 2010 ; et Maplewood, un amnésique de 2050, vivant dans un monde post-apocalyptique, apportant une vision troublante.

À mesure que les investigations se croisent, elles mettent en lumière un complot malveillant menaçant la capitale britannique. Sans autre lien les uns avec les autres que ce corps, ils s’efforcent de dévoiler une conspiration qui s’étend sur 150 ans.

À travers les âges, ces enquêteurs réalisent que leurs investigations se recoupent, alors qu’apparaît une figure politique mystérieuse, Elias Mannix, incarné par Stephen Graham. Est-il impliqué dans l’une de ces tragédies ? Ou y a-t-il une réalité plus obscure derrière tout cela ? Pour démêler cet imbroglio, nos quatre détectives devront unir leurs forces et mettre à jour un complot qui traverse un siècle et demi.

Conçu par Paul Tomalin et inspiré du roman graphique de Si Spencer, "Bodies" est une œuvre complexe de science-fiction, un mystère autour d'un meurtre, un drame historique et une série policière. La distribution comprend Amaka Okafor, la nominée aux Emmy Shira Haas, le lauréat des Olivier Awards Kyle Soller, et le récipiendaire du SAG Award, Stephen Graham.

Cette série en huit épisodes est le fruit du travail de Will Gould et Frith Tiplady, les producteurs derrière Pursuit of Love, sous la bannière de Moonage Pictures. Elle a été imaginée par Paul Tomalin, scénariste reconnu pour ses contributions à No Offence et Torchwood.

Le roman graphique n’a jamais été traduit en français. La dernière parution en France de Si Spenser, décédé en février 2021, s’intégrait dans le monde diabolique de John Constantine, Les dossiers de Hellblazer. Mauvais sang, paru chez Urban Comics en février 2012, avec Alain Moore et Sean Murphy (trad. Philippe Touboul).

Quelle est l’ambiance de la série ? « C’est déroutant », a confié Tomalin à Netflix. « C’est une série policière qui évolue et change constamment, de sorte qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre... C’est une aventure audacieuse et dynamique, déguisée en drame policier. »