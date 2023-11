Beauté et fragilité des grottes sous-glaciaires

Ces structures éphémères, qui existent souvent pour une seule saison, se métamorphosent au fil des mois, devenant méconnaissables d'une expédition à l'autre. Actuellement, la fonte accélérée des glaciers entraîne la destruction irréversible de ces fascinantes formations naturelles.

Glace est à la fois un témoignage visuel et littéraire des six ans d'explorations étonnantes de Delhom, rendant hommage à la beauté et la fragilité de ces œuvres de la nature.

Le réchauffement climatique, qui s'aggrave chaque année, provoque la disparition progressive des glaciers. Ce livre illustre superbement cette réalité à travers des photographies saisissantes, rendant un hommage poignant à ces splendeurs naturelles en train de fondre sous nos yeux.

Les éditions Favre nous en proposent les premières pages en avant-première :

Jean-François Delhom, après des études en art et philosophie, s'est orienté vers les activités en pleine nature. Il est devenu formateur en spéléologie, en sauvetage spéléologique, et moniteur de canyoning. Depuis 2001, il se consacre principalement à la photographie de paysages.

Bien qu'il soit un habitué de la montagne, Delhom se considère avant tout comme un homme cultivé, nourri par la philosophie, les sciences humaines et la littérature, et passionné par les livres qui véhiculent la vérité, la justice et la beauté.