CBD : des livres décryptent ses différents usages

Le CBD fait régulièrement parler de lui, car d’aucuns lui attribuent des effets relaxants, anti-inflammatoires et anxiolytiques. Les produits à base de CBD sont devenus populaires sous différentes formes, notamment les huiles, les capsules, les crèmes et les produits comestibles. Ils sont souvent utilisés pour soulager des problèmes tels que l'anxiété, les douleurs chroniques, l'insomnie et d'autres troubles liés au bien-être. Cependant, il est important de noter que la recherche sur les effets du CBD est encore en cours, et les réglementations concernant son utilisation varient d'un endroit à un autre. Ainsi, en France, la vente et la consommation de cannabidiol (CBD) non médical sont autorisées

Depuis le 13 juin 2023, le statut des substances hexahydrocannabinol (HHC), hexahydrocannabinol acétate (HHCO) et hexahydroxycannabiphorol (HHCP) a été modifié pour les classifier en tant que produits stupéfiants. Ainsi, leur production, leur vente et leur utilisation sont désormais interdites en France. En revanche, le cannabidiol (CBD) non médical reste autorisé en France, car il n'est pas considéré comme un stupéfiant ni comme un psychotrope. On peut par exemple se donner rendez-vous sur le site cbd-certified.com pour voir les produits qui sont commercialisés en ligne ou de manière physique. La variété est impressionnante. Signalons cependant que les recherches se poursuivent toujours sur les effets positifs de ces substances.

De nombreux ouvrages s’intéressent d’ailleurs à la question, avec le développement d’une offre commerciale de plus en plus importante, suite aux dernières avancées concernant la réglementation de l'usage du CBD. On voit en effet pousser un peu partout comme des champignons, dans les grandes villes, comme dans les villes moyennes, des commerces qui vendent du CBD sous à peu près toutes ses formes.

CBD - Un cannabinoïde au vaste potentiel thérapeutique (2019, 96 pages, 9.07 €)

explore en profondeur les multiples facettes du cannabidiol (CBD), l'un des composés du cannabis. L'auteur plonge dans les aspects médicaux et thérapeutiques du CBD, mettant en lumière son potentiel dans le traitement de diverses affections. Le livre offre une analyse détaillée des recherches scientifiques actuelles sur le CBD, examinant son impact sur des problèmes de santé tels que l'anxiété, les troubles du sommeil, la douleur chronique et d'autres troubles neurologiques. En fournissant des informations équilibrées et accessibles, l'auteur vise à éduquer le lecteur sur les applications médicales du CBD, tout en démystifiant certains préjugés entourant cette substance.

L'auteur Franjo Grotenhermen, qui dirige un cabinet médical spécialisé en Allemagne, travaille depuis des années autour de la recherche sur les bénéfices du CBD. Il aborde ainsi également les aspects réglementaires et légaux entourant le CBD, éclairant le lecteur sur son statut dans différentes régions du monde. En résumé, cet ouvrage offre une perspective complète et informée sur le CBD, visant à informer le lecteur sur son potentiel thérapeutique, tout en contextualisant son utilisation au sein des cadres juridiques actuels.

Le petit livre du CBD (Editions First, 160 pages, 2022, 3.50 €)

Avec cet ouvrage, vous en saurez plus sur le CBD, rapidement et sans vous ruiner. L’auteur, Nicolas Authier, est un spécialiste du traitement de la douleur. Il est déjà l’auteur d’un ouvrage qui porte sur la question du cannabis médical. Il nous présente ici les vertus du CBD, et décortique également les principales différences entre CBD et précisément ce qu’on appelle le cannabis médical.

On apprend ainsi les différentes étapes qui président à la conception du produit ainsi qu’à sa commercialisation. Médecin psychiatre, l’auteur, spécialisé en pharmacologie et addictologie, fait le tour des principales questions que l’on se pose aujourd’hui sur un produit devenu très à la mode, avec, parfois, une promotion commerciale très forte. Il est donc peu aisé de faire la part entre le rêve et la réalité. Alors, le CBD, un remède miracle ? Peut-être pas jusque-là tout de même.

CBD que faire avec ? (2022, Hachette Pratique, 160 pages, 19.95 €)

Ce petit ouvrage est tout à fait éclairant sur les usages actuels du CBD. Il est signé par Léa Ruella, qui a découvert le CBD en 2012, alors qu’elle ne trouvait rien de ce dont elle avait besoin dans la médecine moderne. Elle a donc choisi de se tourner vers une médecine alternative. Elle est aujourd’hui reconnue en tant qu’experte, notamment par sa place de porte-parole du Syndicat du Chanvre.

Dans ce livre, l’autrice présente tout d’abord ce qu’est le CBD et comment il fonctionne. Ensuite, elle s’intéresse plus particulièrement aux huiles que l’on fait à partir du CBD, et des dosages qu’il est préférable de suivre selon les résultats que l’on souhaite obtenir. On découvre ensuite toute une gamme de recettes faciles à mettre en œuvre pour introduire du CBD dans sa cuisine mais aussi dans ses cosmétiques.

Etat actuel des recherches concernant les bienfaits du CBD :

Le CBD suscite un intérêt croissant dans le domaine médical. De nombreuses études ont été menées pour explorer les effets potentiels du CBD sur la santé mentale. Des recherches préliminaires suggèrent que le CBD pourrait avoir des propriétés anxiolytiques et anti-dépressives, soulageant ainsi les symptômes associés à des troubles tels que l'anxiété et la dépression. Les mécanismes exacts de ces effets restent toutefois à élucider, et des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre comment le CBD interagit avec le système nerveux central.

Par ailleurs, des investigations se poursuivent sur les propriétés anti-inflammatoires et analgésiques du CBD. Certains résultats indiquent que le CBD pourrait être bénéfique dans la gestion de la douleur chronique, bien que la compréhension précise de ces mécanismes nécessite davantage de recherche. De plus, des études se concentrent sur le potentiel du CBD dans le traitement des troubles neurologiques, notamment l'épilepsie. Des preuves initiales suggèrent que le CBD pourrait avoir un effet anticonvulsivant, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour les patients souffrant d'épilepsie résistante aux traitements traditionnels.

Cependant, il est important de noter que la recherche sur le CBD est encore à un stade préliminaire, et bien que des résultats encourageants aient émergé, des études supplémentaires, notamment des essais cliniques à grande échelle, sont nécessaires pour valider ces observations et déterminer les doses optimales ainsi que les éventuels effets secondaires. L'évolution rapide du domaine de la recherche sur le CBD reflète un intérêt croissant pour ses applications potentielles dans divers domaines de la santé. Quant au cannabis, son usage demeure interdit dans de nombreux pays, même si certains auteurs, comme l'Italien Roberto Saviano, sont des partisans d'une forme de légalisation, notamment pour soustraire cette manne financière des mains des organisations criminelles.

Crédits illustration Pexels CC 0