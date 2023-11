De natura florum : flore naturelle

Avec vingt-cinq sections, allant du général au particulier, elle offre d'abord des explications botaniques avant de se pencher sur la description poétique de vingt fleurs telles que la rose, la violette et le tournesol, les contemplant avec une sensibilité exquise.

Initialement paru le 3 avril 1971 dans le Jornal do Brasil de Rio de Janeiro, puis intégré dans le recueil A Descoberta do Mundo en 1984 et retravaillé dans Agua Viva (1973), De natura florum se voit revivifié dans cette publication.

L'herbier de Clarice Lispector reflète l'essence de son autrice : délicat et novateur. Les illustrations d'Elena Odriozola Belastegui ajoutent une tendresse presque enfantine à l'œuvre.

Cette édition de De natura Florum vient s'ajouter avec singularité et originalité à la série des publications des œuvres de Clarice Lispector.

« C’est la fleur féminine, elle se donne toute et tant qu’il ne lui reste que la joie de s’être donnée. Son parfum est un mystère féminin et, si on la hume profondément, elle touche le fond du cœur et laisse le corps tout parfumé. Sa façon de s’ouvrir en femme est très belle. Ses pétales ont un goût agréable dans la bouche, il suffit d’essayer.

Les rouges ou les principes negros sont d’une grande sensualité. Les jaunes donnent une alarme joyeuse. Les lanches sont la paix. Les roses sont en général plus charnues et ont la couleur par excellence. Les orangées sont sexuellement attirantes. » - Clarice Lispector

Les éditions Des Femmes - Antoinette Fouque nous en proposent les premières pages en avant-premières :

Clarice Lispector (1920-1977), est née en Ukraine et reste une icône indélébile de la littérature brésilienne et figure parmi les plus illustres écrivaines du XXe siècle.

Emportée par sa famille juive loin des pogroms vers le Brésil, elle a su y construire un héritage littéraire remarquable. Son œuvre, qui a trouvé une résonance particulière en France grâce aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, se compose de romans, nouvelles, chroniques, contes et correspondances.

Elle se distingue par une voix profondément singulière et une écriture d'une minutieuse acuité, captivant lecteurs et critiques par son intensité et sa perspicacité.