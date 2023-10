Le genre, frontalement questionné

La féministe Pauline Arrighi s'est lancée dans une exploration approfondie de ce changement global. Se plongeant dans le berceau du mouvement, le monde anglo-saxon, elle analyse études, rapports et statistiques, tout en recueillant les témoignages de personnes transgenres, de leurs familles, de professionnels de santé et de jeunes en détresse. Elle nous offre un éclairage essentiel sur le sujet.

À une époque où la notion binaire des sexes est remise en question dans diverses sphères de la société, ce livre pose des questions audacieuses. Qui soutient financièrement ce mouvement? Quelle influence les associations, les médias, les marques, les réseaux sociaux et les institutions gouvernementales ont-elles sur son expansion? Qu'en est-il des traitements et interventions chirurgicales? Que pensent les experts, tels que les psychologues, sociologues et anthropologues, de cette évolution? Face à ces questions complexes, Pauline Arrighi conduit une investigation rigoureuse et initie un débat crucial.

Les éditions du Cerf nous en offrent un aperçu en avant-première :

Journaliste indépendante et experte en droits des femmes et en bioéthique, Pauline Arrighi est l'auteure de Crimes et délits cocasses et Et si le féminisme nous rendait heureuses ?