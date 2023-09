Les derniers mystères du Siècle des chimères

Qui sont véritablement Laüme et Dalibor Galjero ? Des menteurs compulsifs ? Des stratèges ? Des déments ? Sont-ils réellement responsables des méfaits qu'on leur impute ? Pour David Tewp, Thörun Gärensen et Lewis Monti, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Que ce soit à Calcutta, Berlin ou New York, ces traqueurs ont retrouvé les marques indélébiles de violence et de vice laissées par le couple. C'est parce qu'ils en ont souillé leurs chairs et leurs âmes que ces trois hommes sont convaincus d'être face à de véritables monstres. Cependant, la vraie nature des Galjero et du lien qui les lie demeure inconnue... Et pour ceux qui cherchent à lutter contre le Mal, l'ignorance peut être mortelle.

Comment démêler le secret de ces créatures qui semblent s'éloigner de la condition humaine ? Et si les Chimères révélaient d'elles-mêmes leur identité ? Si elles choisissaient de montrer leur véritable visage, tout comme ceux qui les traquent ?

Les éditions Anne Carrière nous offre en avant-première un extrait de La Dame de Toscane, le 4ème volet de la saga Le siècle des chimères :

Philippe Cavalier est né en 1966. Après avoir poursuivi des études littéraires, il est sorti diplômé de l’Institut des langues orientales. Il nourrit une passion pour la culture des régions arabes et turques ainsi que pour l'histoire des courants ésotériques européens et méditerranéens.