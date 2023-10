Le Siècle des chimères Tome 4 : La dame de Toscane

Qui sont vraiment Laüme et Dalibor Galjero ? Des mythomanes ? Des manipulateurs ? Des fous ? Sont-ils seulement coupables des crimes dont on les accuse ? Pour David Tewp, Thörun Gärensen et Lewis Monti, le doute est impossible. A Calcutta, Berlin et New York, les traqueurs ont suivi les traces de stupre et de sang laissées par le couple, et c'est au prix de leur chair meurtrie et leur âme souillée que les trois hommes ont acquis la certitude de faire face à des monstres. Mais de la véritable nature des Galjero et du lien qui les unit, ils ne savent rien, ou si peu... A qui prétend combattre le Mal, l'ignorance est souvent fatale. Comment faire pour percer le mystère de ces êtres qui n'appartiennent plus tout à fait au genre humain ? Et si les Chimères révélaient elles-mêmes qui elles sont ? Si elles tombaient volontairement le masque, comme l'ont fait ceux qui les pourchassent ? De la Transylvanie ottomane au Paris des Romantiques, du Transvaal de la guerre des Boers à la Saint-Pétersbourg de Raspoutine, êtes-vous prêt à remonter les siècles pour écouter la plus noire des légendes ? Aux côtés de Dalibor et Laüme, êtes-vous prêt à aimer, souffrir, trahir et pardonner ? Etes-vous enfin prêt à affronter les Chimères pour le dernier face-à-face ?