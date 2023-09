Les dernières paroles de Soeur Emmanuelle

Soeur Emmanuelle, figure du monde de l'humanitaire et de la spiritualité, a consacré sa vie à aider les plus démunis, notamment les enfants. Animée par une détermination inflexible, elle s'est battue pour leur ouvrir la voie vers un futur plus prometteur. Son énergie débordante et son parler sans détour ont laissé une empreinte indélébile dans la conscience collective française.

15 ans après sa mort, son ami et conseiller Philippe Asso ravive sa mémoire en publiant leurs dernières conversations centrées sur la mission de sa vie.

Ce livre posthume se distingue par la pertinence et la puissance de son message. Il s'adresse à un public large, notamment aux parents, enseignants, éducateurs et responsables politiques, et invite chacun à prendre à cœur son rôle envers les générations à venir.

Les éditions Flammarion nous proposent en avant-première un extrait de cet ouvrage :

Sœur Emmanuelle a été enseignante à Istanbul, Tunis et Alexandrie. À la suite de son départ à la retraite, elle s'est consacrée à des initiatives humanitaires dans les quartiers défavorisés du Caire. Parmi ses œuvres écrites, on compte Confessions d’une religieuse, Vivre à quoi ça sert? et J’ai 100 ans et je voudrais vous dire...

Philippe Asso, docteur en théologie et en sciences du langage et prêtre au diocèse de Nice, a été le confesseur et le guide spirituel de Sœur Emmanuelle.