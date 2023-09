Un voyage dans l'histoire LGBTQI+

À Paris, deux jeunes qui viennent de se rencontrer se lient d'amitié avec une "folle", un archétype créé par la culture gay pour récupérer un terme autrefois péjoratif. Au cours d'une conversation étendue et de rencontres fortuites, le groupe trace un tableau complet de l'histoire LGBTQI+ en France et à l'étranger.

Ce récit aborde divers aspects, tels que la "naissance" de l'homosexualité à la fin du 19e siècle, l'évolution de comportements, identités, noms, lieux et codes spécifiques. Il explore également le rôle des arts et de la culture comme moyens d'identification et de représentation, la répression et la dépénalisation de l'homosexualité en France, et l'émergence de mouvements politiques. Il donne également un aperçu des diverses identités - lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes, etc. - qui composent un mouvement diversifié et parfois conflictuel.

Le récit met en lumière comment, en résistant à la domination de l'hétéronormativité, les minorités sexuelles ont continuellement créé de nouveaux codes culturels, établi des solidarités et des relations sociales, et développé des moyens de représentation et d'activisme.

Les éditions La Découverte nous en proposent les premières pages en avant-première :

Antoine Idier est un sociologue et historien spécialisé dans l'histoire de l'homosexualité et des cultures de minorités. Parmi ses publications notables, on compte Les Vies de Guy Hocquenghem (Fayard, 2017) et Archives des mouvements LGBT+(Textuel, 2018).

Pochep est un auteur de bandes dessinées qui contribue également à plusieurs magazines, tels que Fluide Glacial, La Revue Dessinée, et Les Inrocks. Son style est caractérisé par un humour décalé ainsi qu'une forte autodérision. Il a co-fondé le site Projet 17 mai, un collectif d'auteurs engagés contre l'homophobie, ainsi que la revue illustrée Bulge, qui réinvente les conventions des magazines érotiques homosexuels. Plus récemment, il a co-écrit Libération nos années folles avec Marie Colmant et Gérard Lefort, publié par Casterman en 2022.