Des individus ordinaires sur la route du djihad

Cet ouvrage s'appuie sur les récits détaillés des protagonistes, notamment des révolutionnaires syriens et des "migrants du djihad", recueillis par Montassir Sakhi. L'anthropologue Montassir Sakhi offre par là une perspective unique sur la révolution syrienne et l'engagement des Européens dans le djihad syrien.

Suite au soulèvement du peuple syrien en 2011 face au régime de Bachar al-Assad, la violente répression qui s'ensuivit poussa de nombreux activistes vers la résistance armée. L'apparition de factions revendiquant l'islam politique, combinée aux interventions étrangères, a complexifié la situation. En 2014, l'État islamique voit le jour, plaçant la religion au cœur d'une stratégie de terreur. Cela a amené une minorité de jeunes Européens, initialement attirés par la révolution, à commettre d'horribles attentats-suicides en France et en Belgique entre 2015 et 2016.

Afin de démystifier ces séquences tragiques, les analyses idéologiques mettant en avant la « radicalisation » de l'islam politique ont souvent été privilégiées. D'où la pertinence de cet ouvrage qui, à l'opposé, se fonde sur les récits des acteurs – révolutionnaires syriens et « migrants du djihad » – recueillis par l'auteur de 2015 à 2023 en Europe et au Moyen-Orient. Il offre un aperçu de la manière dont des individus lambda ont perçu leur implication, transcendée par la mise à l'écart des groupes partisans et une alliance inattendue entre islamistes et courants de gauche. Ces récits dépeignent leurs intentions, passant de la mobilisation pacifiste initiale à la confrontation armée. Ils soulignent également l'influence du symbolisme religieux au sein de la révolution syrienne et les raisons qui ont poussé environ 2 500 jeunes Français et Belges, issus de l'immigration postcoloniale, à la rejoindre durant les révolutions arabes. En somme, il offre une perspective inédite sur la rencontre unique de deux dynamiques utopiques en opposition dans la lutte anti-dictatoriale : celle, constructive, de l'appui à la révolution, et celle, délétère, inspirant la tyrannie d'un État théocratique.

Les éditions La Découverte nous proposent les premières pages de l'ouvrage en avant-première :

Né à Rabat en 1988, Montassir Sakhi est un anthropologue et chercheur postdoctoral à la KU Leuven. Il centre ses études sur les mouvements sociaux survenus dans le monde arabe post-2011 et les stratégies antiterroristes en Europe.