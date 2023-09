On n'est pas sérieux quand on a 17 ans

#Rentreelitteraire23 – En septembre 1999, Cyril et sa mère, Claudia, quittent la Normandie et leur histoire troublée pour recommencer leur vie à La Grande-Motte, une ville balnéaire du sud de la France émergée des marais dans les années 1960. Mais malgré son aspect futuriste, ils réalisent que cette ville et ses résidents ont déjà leurs propres passés qu'ils portent avec eux.

Cyril, sur le point de commencer sa dernière année de lycée et naturellement réservé, y croise le destin de quatre amis inséparables. Il y a Alice, belle et douée, mais luttant contre ses insécurités; Clément, l'intellectuel au sarcasme affûté; Ludovic, l'athlète masquant sa vulnérabilité; et Jeanne, pleine d'énergie, mais changeante et parfois superficielle.

L'arrivée du jeune homme suscite de l'attention, en particulier d'Alice, mais engendre aussi de la rivalité. Les tensions culminent lors de la nuit du passage à l'an 2000. Cette nuit fatidique transformera leur vie, les séparant soudainement. Mais le destin les rassemble tous les dix ans, dans un effort de cicatrisation des plaies de leur jeunesse.

Les éditions Récamier nous en proposent un extrait en avant-première :

Frédérique Le Teurnier a commencé sa carrière en tant que comédienne. Elle a notamment monté sa

propre compagnie de théâtre en 2007, avant de se tourner vers la radio en 2010 pour devenir animatrice et chroniqueuse. Elle a travaillé pendant plusieurs années pour France Bleu et elle est aujourd’hui chroniqueuse sur Europe 1. Rendez-vous au Point Zéro est son premier roman.