Slammed : affirmer une poésie Sans regret

BONNES FEUILLES - Layken est le roc de la famille, mais, en son for intérieur, elle est désespérée. Mais une rencontre va tout changer : Will Cooper, son séduisant, attentionné et bienveillant nouveau voisin, passionné de poésie slam et doté d’un sens de l’humour unique - mais qui cache un lourd passé.

Peu de temps après un premier rendez-vous parfait, le quotidien reprend ses droits et apporte avec lui un obstacle infranchissable qui rende leur amour impossible. Layken et Will pourront-ils se relever de cet énième coup du sort ?

Le livre traite de sujets profonds tels que le deuil, l'amour, la famille et les défis de la vie, le tout entrelacé de poésie slam. La narration de Colleen Hoover est intense et émotionnelle, ce qui a valu à Slammed une grande popularité parmi ses lecteurs.

Ce livre est un condensé d'émotions comme la tristesse (qui font verser quelques larmes), la joie, la peur... On ne peut le lâcher tant qu'on ne l'a pas fini.

Sans regret (titre originel : Slammed) est le premier roman de la trilogie Slammed et également le premier roman de Colleen Hoover.

Pour la réédition de ce livre, les éditions J'ai Lu nous en proposent les premières pages :

Colleen Hoover est née le 11 décembre 1979 à Sulphur Springs au Texas. Elle grandit à Saltillo (Texas) et obtient son bac en 1998.

En 2000 elle épouse Heath Hoover, avec qui elle fonde une famille. Colleen Hoover obtient son diplôme pour devenir assistante sociale et travaille dans plusieurs entreprises avant de commencer à écrire. En novembre 2011, Colleen Hoover écrit son premier roman sans intention d’être publiée.

Inspirée par les paroles d’une chanson des Avett Brothers, « Décide qui tu veux être et sois cette personne » - elle sème ces paroles au fil de son histoire, la trilogie Slammed, dont le premier tome s'intitule Sans regret.

Après plusieurs mois, de nombreux blogs célèbres aux États-Unis lui donnèrent la note maximale dans leurs chroniques. Les ventes ont ensuite rapidement décollé, lui faisant atteindre la tête de la réputée liste des best-sellers du New York Times.

Depuis, le succès ne l'a pas quittée. Elle vit aujourd'hui au Texas avec son mari et leurs trois enfants.

