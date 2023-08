(La) Tempérance et la Brume

BONNES FEUILLES - Mais la Brume a aussi laissé quelque chose derrière elle. Une mutante, une ogresse, ou peut-être juste une petite fille qu’une sorcière bourrue va nommer Tempérance et qui sera élevée dans la tranquillité d’une sororité de joyeuses vieilles femmes.

Et puis un jour, la Brume revient, la Brume veut reprendre… Il est temps pour les sorcières de sortir les grigris, de se rappeler les vieilles incantations et les leçons de kung-fu pour se lancer dans une grande aventure qui changera le destin de la jeune Tempérance.

Des personnages hauts en couleur, un univers foisonnant, de l’action, du merveilleux, de l’humour, le tout porté par un dessin dynamique et expressif et une narration parfaitement maîtrisée… Tout est là pour faire de La Marche de Brume une de ces grandes bandes dessinées d’aventures pour petits et grands.

Mais la grande force de ce récit tient aussi dans les profonds questionnements qui sous-tendent l’ensemble, et que Stéphane Fert parvient à faire affleurer de façon extrêmement subtile. Rapport au vivant, sororité, respect de la différence, et place de l’imaginaire dans nos existences individuelles et sociales : en jouant habilement avec les stéréotypes du conte et de la fantasy, ce sont toutes ces questions que l’auteur permet d’entrevoir à travers la brume.

Les éditions Dargaud nous en proposent les premières pages en avant-premières :

Né en 1985, Stéphane Fert grandit dans le sud-ouest de la France, près des montagnes des Pyrénées. Il obtient un diplôme de cinéma d’animation à Paris mais se définit néanmoins comme autodidacte.

C’est notamment grâce à son goût pour les jeux de rôle qu’il apprend à raconter des histoires. Quant à l’image, il est d’abord influencé par la peinture moderne et se passionne pour le travail des couleurs mais il s’intéresse aussi à l’animation et en particulier à l’artiste Mary Blair.

Il fait ses débuts dans le monde de l’illustration à travers le collectif Café salé avant de se lancer dans la BD. Dans Morgane (Delcourt, 2016), comme dans Peau de mille bêtes (Delcourt, 2019), pour lequel il reçoit le prix des Imaginales, il déconstruit des contes et légendes en questionnant la position des personnages féminins.

Avec le scénariste Wilfrid Lupano, il signe la BD jeunesse Quand le cirque est venu (Delcourt, 2017) qui reçoit le prix Tibet, et le très remarqué Blanc autour (Dargaud, 2021), lauréat de nombreux autres prix. En 2023, il illustre pour Gallimard les nouvelles couvertures de la saga Harry Potter.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs