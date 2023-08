Des livres pour créer un espace piscine unique

Avoir une maison continue de faire massivement rêver les Français. Mais avoir une maison avec piscine, cela demeure le Graal pour bon nombre d’habitants de l’Hexagone. Le marché de la piscine, après des années de croissance folle, continue de très bien se porter. Avec une piscine pour un peu plus de vingt-et-un habitants, il y a de quoi se mouiller chez soi ou chez un voisin sympathique et accueillant ! Mais si, historiquement, il s’agissait d’avoir un simple bassin bleu, la tendance est de plus en plus à l’aménagement d’un espace harmonieux et esthétique, rappelant davantage la nature que le béton et le milieu urbain.

Le marché de la rénovation monte aussi en puissance, avec des bassins installés dans les années 70-80 qui ont bien besoin d’une révision, mais aussi, pourquoi pas, d’une montée en gamme. Cela peut être l’occasion de faire installer une pompe à chaleur piscine afin de profiter de son bassin sur un nombre de jours plus étendu au cours de l’année. On peut aussi glisser vers un remodelage de l’espace extérieur qui abrite la piscine. Rester dans la minéralité est possible, mais s’orienter vers le naturel, le végétal, le boisé est de plus en plus de rigueur pour élaborer un lieu reposant et attrayant.

Piscines & Jardins – Réinventer les espaces extérieurs (277 pages, 34,90 €)

Si de nombreux magazines proposent des numéros complets pour repenser l’organisation de son jardin autour de la piscine, comme ELLE Décoration, AD, ou encore Côté maison et Modes et travaux, ou même Marie Claire maison, on peut aussi se tourner vers de beaux ouvrages. Publié aux éditions du Layeur, ce livre regorge de clichés fantastiques qui s’offrent comme autant de belles idées à mettre en œuvre. Avec des paysagistes et des architectes de renom, toute une palette de solutions se présente à vous. Plus de 500 photos accompagnent des plans et des croquis de différentes réalisations qui sont présentées.

Les concepteurs de ces très belles réalisations donnent des conseils sur l’espace à privilégier, mais aussi les matériaux à utiliser ainsi que sur la mise en œuvre du projet. Si faire construire une piscine va apporter une plus-value à votre logement, il ne suffit pas aujourd’hui de faire un bassin impersonnel, comme il s’en fait par dizaines. Avec une coque pré moulée et une margelle tout ce qu’il y a de plus quelconque, vous risquez vite la lassitude. Au contraire, il faut privilégier l’originalité, le naturel et l’inventif.

Jardins & Piscines (200 pages, 60,30 €)

Du côté des éditions Eyrolles, on vous embarque aux côtés de quinze architectes pour découvrir leurs réalisations récentes. On y trouver des idées, avec des projets très différents les uns des autres. Il y en a pour tous les goûts, avec des styles aussi bien classiques que plus campagnards, ou encore très contemporains. Les clichés réalisés sur chaque projet donnent à voir ce qui se fait de mieux en matière de piscine, avec une intégration toujours murement pensée dans l’organisation du jardin, mais aussi du paysage entourant chaque demeure.

On peut aussi s’amuser à jouer des contrastes, en créant un espace très contemporain dans un cadre des plus bucoliques. Ou, au contraire, préférer élaborer un lieu intimiste et rempli de feuillage pour y nicher une piscine dans une demeure se trouvant au cœur d’une grande ville. Il s’agit aussi d'imaginer le lieu dans son évolution dans le temps. Le jardin peut être pensé dans une certaine intemporalité, afin de se prêter au mieux au passage des années. Si vous êtes un brin téméraire, vous pouvez aussi opter pour aller faire un petit bain au sein des piscines nucléarisées de La Hague : autre salle, autre ambiance !

Comment construire sa piscine écologique ? (62 pages, 2023, 15,72 €)

Si l’idée de construire une piscine vous semble en contradiction avec votre inquiétude pour l’évolution du climat, vous pouvez opter pour la piscine écologique. De plus en plus de bassins sont proposés avec des systèmes de filtration naturelle, où des plantes finement sélectionnées s’occupent de tout. A travers ce bref ouvrage, l’auteur Bernard Cabon vous présente les techniques à mettre en œuvre pour réaliser une petite oasis. Des normes sont à suivre pour réussir votre bassin, mais, grâce à des instructions très précises et des schémas donnant toutes les explications nécessaires, vous ne devriez pas avoir de difficulté à mettre en œuvre votre projet.

Ce livre comporte aussi de beaux clichés de piscines écologiques, ce qui vous inspirera dans votre création. Une fois votre bassin construit, il faudra ensuite veiller à son entretien régulier pour que l’équilibre écologique sur lequel il repose soit toujours préservé. Plus besoin de produits chimiques, à vous la liberté de nager dans une eau parfaitement saine, à la fois pour vous et pour l’écosystème dans lequel vous évoluez. Si vous voulez trouver une nouvelle source d'inspiration, vous pouvez vous tourner du côté du magazine AD qui a réuni de splendides clichés de piscines naturelles. A vous ensuite de recréer la nature dans votre jardin.

Construire soi-même sa piscine (Editions Eyrolles, 80 pages, 25 €)

Vous pouvez aussi chercher à réduire le coût de construction de votre piscine en prenant à votre charge le maximum de choses à accomplir. C’est un guide en la matière que vous propose Jean-Philippe Foray, à travers ce petit livre. Bricoleur, l’auteur vous donne ses conseils pour que votre projet ne se transforme pas en calvaire.

Prenant appui sur des cas réels de mise en œuvre, Jean-Philippe Foray vous aide pas à pas dans votre réalisation. Quels produits choisir ? Quelles solutions techniques mettre en œuvre ? Quelles démarches faut-il réaliser ? Tout est précisément décrit pour vous aider dans votre parcours d’autoconstructeur de piscine. Bien sûr, tout ne sera pas réalisable sans assistance, et il est difficile de penser creuser le trou de votre bassin à l’aide d’une simple pioche. Certaines étapes devront faire appel à des professionnels, ne serait-ce que pour des principes de sécurité. Mais, en ayant mis la main à la pâte, la satisfaction sera totale lors de votre premier grand bain.

Crédits illustration Pexels CC 0