Stéphanie St. Clair, "reine" de Harlem 

En cette année 1931, le quartier noir de New York subit un déchaînement de violence, sous le regard complaisant de la police de la ville, minée par la corruption. « Bumpy » Johnson, le lieutenant de Stéphanie, a une idée de génie pour faire triompher son camp : obtenir la protection de Lucky Luciano, figure montante de la mafia new-yorkaise.

Mais « Mme Queen » est trop fière pour accepter de l’aide, au risque de s’isoler un peu plus. Et ce ne sont pas les brûlots contre ses concurrents, la police et la municipalité qu’elle écrit chaque semaine dans un journal de Harlem qui vont améliorer sa situation.

Avec la seconde partie de Harlem, Mikaël clôt une nouvelle fresque new-yorkaise au tournant des années 1930, après Giant et Bootblack. La figure de Stéphanie St. Clair, martiniquaise émigrée adolescente à New York en 1911, est au coeur de ce diptyque.

La jeune femme gravit les échelons de la pègre noire de Harlem avant d’y organiser un système sophistiqué de paris clandestins, le jeu des nombres. Elle fait fortune et devient la femme noire la plus riche des États-Unis, la reine de la loterie, « Mme Queen ».

Cheffe de gang redoutable, capable de s’opposer aux attaques de son concurrent Dutch Schultz avec une violence identique, Stéphanie St. Clair est dans le même temps une bienfaitrice de son quartier et de sa communauté, apôtre de la cause noire. C’est ce paradoxe apparent que Mikaël ausculte à travers une reconstitution très rigoureuse, truffée de personnages réels (Ellsworth « Bumpy » Johnson, Dutch Schultz, Lucky Luciano, W. E. B. Du Bois, un des fondateurs de la NAACP), basée sur de nombreuses lectures et des séjours sur place.

Sur fond de mafia, loterie clandestine, prohibition et Grande Dépression, une somptueuse plongée new-yorkaise en clair-obscur, à la rencontre d’une femme aussi forte qu’énigmatique : Stéphanie St. Clair.

Les éditions Dargaud nous en proposent les premières pages en avant-premières :

Auteur franco-canadien autodidacte, Mikaël commence sa carrière comme illustrateur et auteur de livres pour enfants. Il obtient en 2010 la mention spéciale du jury jeunesse du Prix d’Ouessant pour Félice et le Flamboyant bleu (PLB). Puis il s’oriente vers la bande dessinée adulte.

Après avoir dessiné la trilogie Promise (Glénat), sur un scénario de Thierry Lamy (Grand Prix de la Ville de Québec pour les tomes 2 et 3 en 2015 et 2016), il entame une série de trois diptyques situés à New York pendant la prohibition, dont les ventes cumulées dépassent les 125 000 exemplaires.

Giant (2017-2018, récompensé par le prix RTL BD en 2017 et le Prix Albéric-Bourgeois au festival BD-Québec en 2019), qui suit la construction du Rockefeller Center, et Bootblack (2019-2020), qui met en scène les souvenirs d’un ancien cireur de chaussures, sont complétés par Harlem (2022 et 2023), qui décrit la trajectoire de la Lady Gangster Stéphanie St. Clair.