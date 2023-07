BONNES FEUILLES - La deuxième famille, qui a un garçon prénommé Elie, adopte la fille de l'autre couple : Calme. Elie a dix-huit ans, Calme dix-sept.

Tous les quatre se retrouvent à Marseille, seule ville qui tourne un peu. Le hic, c'est que Calme est très étrange et, finalement, les parents décident de partir à Massat, au sud de Toulouse. A Massat, la vie est plus ou moins normale : c'est une vallée protégée. Les gens fonctionnent sur l'entraide et le troc. Il y a un maire, un peu d'électricité. Et les jeunes ont formé la Milice, qui veille à l'ordre.

Elie, en échange de matériaux et d'outils, accepte de rejoindre la Milice, où il trouve sa place. A l'inverse, Calme rejoint la forêt et développe des sortes de pouvoirs, d'abord inoffensifs, bientôt effrayants. Peu à peu, deux mondes vont s'affronter : la nature et l'humanité, le monde post-humain, et le monde des êtes humains, incapable de se libérer de sa violence.

Les éditions Aux forges de Vulcain nous en proposent les premières pages en avant-première :