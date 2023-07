Julia Kerninon : la cuisine comme émancipation

BONNES FEUILLES - La cuisine comme émancipation : Dans une famille où les femmes ont été éloignées des fourneaux, la gastronomie est une affaire d’hommes. Habitée par la passion héritée de son père, qui tient un restaurant réputé, Ottavia rêve de faire de la grande cuisine.

Sa rencontre avec Cassio, l’apprenti de son père, est décisive : avec lui, elle fait ses armes en gastronomie, comme en amour. Mais pour inventer son propre destin, elle doit s’échapper de cette double tutelle.

Amour et liberté : Plus tard, elle tombe amoureuse de Bensch, avec qui elle se marie et a trois enfants. Elle réalise enfin son rêve : monter son propre restaurant. Cependant le passé n’est jamais très loin, et les liens avec ses anciens amants demeurent malgré la rupture.

Est-elle au bon endroit ? A-t-elle fait fausse route ? Ottavia garde en elle une forme de sauvagerie. Influencée par sa mère indépendante, entourée de sœurs de cœur, elle veut dessiner sa vie comme elle l’entend.

Une enquête intime et universelle : Julia Kerninon a l’art de plonger au cœur des sentiments d’une femme, avec ses aspirations et ses empêchements, en suivant toujours un fil romanesque tendu. Elle campe une héroïne d’aujourd’hui : suivre sa carrière ou fonder une famille ?

Comment choisir entre les différentes vies qu’il est possible de vivre et les alternatives qui se présentent ? Comment imposer sa liberté et accomplir son destin ?

Les éditions L'iconoclaste nous en proposent les premières pages en avant-premières :

Ses héroïnes s’appellent Caroline, Theodora, Helen, Liv Maria, Ottavia. En cinq romans et deux récits autobiographiques, Julia Kerninon a campé une galerie de femmes fortes, déconcertantes parfois, libres toujours, et sauvages, telle Ottavia Selvaggio.

Julia Kerninon a toujours eu la fièvre de l’ailleurs, le monde anglo-saxon – elle est aussi traductrice de l’anglais – puis Berlin, Budapest, l’Amérique latine.

Mais avant tout, elle se met au défi d’explorer avec lucidité la complexité de ces vies de femmes, leurs désirs contradictoires et leur volonté de tout vivre, la maternité et l’amour, la création et la trivialité du quotidien.