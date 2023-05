Un ticket de métro pour une victime

L'homme se fait de plus en plus pressant. Il insiste, saisit le bras de la jeune femme. Cette dernière se dégage et presse le pas.

Judikael Hirel qui, comme tous les jours, passe par la station de métro Concorde pour rentrer chez lui, assiste à la scène. Il intervient pour raisonner l'homme. Ce dernier écoute puis marmonne quelques protestations dans une langue étrange et s'éloigne.

La femme remercie et prend la route opposée. Fin de l'incident ? Pas vraiment. Car quelques mètres plus loin, toujours dans les couloirs du métro, l'homme surgit et agresse Judikael Hirel. Il le plaque au sol et le roue de coups de pied portés à la tête. Puis le laisse inconscient. Hirel devra passer plusieurs dizaines d'heures sur une table d'opération pour reconstruire les os de son visage, tous réduits en miettes.

S'ouvre ensuite, après le choc, un autre chapitre du drame : celui du parcours de la victime. Judikael Hirel découvre alors que la RATP ne conserve pas les enregistrements des vidéos de surveillance, que les fonds prévus pour indemniser les victimes sont utilisés pour d'autres « causes », que les complications administratives n'épargnent aucune personne agressée.

C'est le début de l'enquête relatée dans ce livre qui conjugue la force du récit vécu à la précision de l'investigation. La critique d'une hypocrisie de notre temps : la victime centrale dans tous les discours mais oubliée dans les actes.

Concorde rouge est un récit minutieux et glaçant : celui de l'hypocrisie de notre époque qui se drape dans les postures et discours mais ferme les yeux lorsqu'il faudrait mettre en phase ses principes et ses actes.

Une lecture nécessaire pour dénoncer le vide et l'oubli dans lesquels sont aujourd'hui laissées les victimes d'agression.

Les éditions Cherche midi nous en proposent les premières pages :

Judikael Hirel est journaliste. Spécialisé dans l'horlogerie, il a écrit pour Le Point et travaille aujourd'hui au sein de la rédaction du Figaro.

Avec Concorde Rouge, il nous offre un témoignage glaçant qui met en lumière une injustice : celle de la prise en charge des victimes d'agression.