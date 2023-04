Médecines d’Asie : entre corps et surnaturel

Conçue comme une expérience originale, un voyage introspectif entre corps et surnaturel, Médecines d’Asie est la première exposition majeure consacrée en France aux trois grandes traditions médicales asiatiques : indienne, chinoise et tibétaine.

À travers un parcours scénographique par-delà les frontières et le temps, l’exposition transporte le visiteur dans un univers où se rencontrent pratiques médicales millénaires et œuvres d’art exceptionnelles, évoquant la méditation et le chamanisme, l’équilibre des énergies et la pharmacopée, le massage et l’acupuncture, l’astrologie et l’exorcisme.

Que l’on envisage la médecine indienne, la médecine chinoise ou la tradition médicale du monde himalayen, toutes se caractérisent par une démarche avant tout préventive et une prise en charge globale du patient, dans le but de maintenir l’équilibre des flux énergétiques qui parcourent le corps.

À travers plus de deux cents œuvres, médecins, universitaires, historiens de l’art, pratiquants nous invitent à découvrir ces trois grandes traditions médicales où se côtoient méditation et chamanisme, pratiques énergétiques et pharmacopées, massage et acupuncture, astrologie et exorcisme.

Ce catalogue est publié à l’occasion de l’exposition « Médecines d’Asie, l’art de l’équilibre » présentée au musée national des arts asiatiques – Guimet du 17 mai au 18 septembre 2023.

Les éditions In fine nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sous la direction d’Aurélie Samuel, conservatrice du patrimoine, commissaire indépendante, Thierry Zéphir, ingénieur de recherche, responsable des collections Monde himalayen, musée Guimet, MNAAG et Alban François, chargé d’études documentaires, responsable du pôle documentaire, musée Guimet.

Avec la collaboration de Pierre Baptiste, Frédéric Bonté, Cristina Cramerotti, Michel Dary, Olga Dray, Deirdre Emmons, Daeyeol Kim, Vincent Lefèvre, Bingkai Liu, Mieko Macé, Fernand Meyer, Sylvie Michel, Frédéric Obringer, Amina Okada, Matthieu Ricard, Julien Rousseau, Ysé Tardan-Masquelier et Francis Zimmermann.