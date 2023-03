L’art de la marionnette mis à l'honneur à la BnF 

La Bibliothèque nationale de France poursuit depuis 2017 son programme « Dans les collections de la BnF », visant à présenter des pièces exceptionnelles de ses collections au sein d’établissements culturels, à Paris et en région.

Manuscrits enluminés, livres précieux, photographies, estampes, documents audiovisuels, cartes et plans, monnaies et médailles, chefs-d’œuvre de l’Antiquité : chaque année, la BnF fait voyager ses trésors patrimoniaux, afin de les partager avec un large public. Ces œuvres entrent ainsi en résonance avec des collections locales ou des événements in situ, dans un enrichissement réciproque.

À la Villa Médicis de Saint-Maur-des-Fossés, cette opération s’inscrit dans la programmation de la Maison des Arts et de la Culture qui consacre ce printemps un temps fort aux collections publiques et privées de marionnettes.

L’art de la marionnette

Marionnettes à gaine, à tiges, à fls, à manipulation directe, à clavier, marottes, ombres, silhouettes découpées, théâtre d’objets, le monde des arts de la marionnette est beaucoup plus riche et diversifié qu’on ne l’imagine de prime abord.

Il ne s’adresse pas seulement aux enfants mais aussi à un public adulte de passionnés qui fréquentent des spectacles de plus en plus nombreux. Ces aventures marionnettiques ont une histoire et un patrimoine conservé dans plusieurs institutions, dont la Bibliothèque nationale de France et son département des Arts du spectacle.

La sélection présentée à la Villa Médicis de Saint-Maur-des-Fossés réunit des marionnettes de style et de technique variés. Après deux pièces traditionnelles de type Guignol, on trouve une marionnette, à gaine, du metteur en scène Gaston Baty (1885-1952) et une de Jacques Chesnais (1907-1971) virtuose de la marionnette à fls. Les années 1950 sont illustrées par une marionnette en laine de Géo Condé (1891-1980) et une silhouette imaginaire de Georges Lafaye (1915-1984).

Plus près de nous, le Dante de Jean-Pierre Lescot nous entraîne vers un univers aux lignes stylisées, tandis que la compagnie HoudartHeuclin fait la démonstration que les classiques comme Molière peuvent être librement revisités et les grandes fgures mythologiques, incarnées par les formes les plus simples.

Cette exposition permet à la BnF non seulement de mettre en lumière ses collections mais aussi de valoriser des corpus numérisés en ligne sur sa bibliothèque numérique Gallica, où l’on trouve déjà plusieurs centaines de marionnettes en ligne.

Crédits photo : Transtamare, La Queue de la poêle (spectacle de Gaston Baty), marionnette à gaine, 1944. BnF, département des Arts du spectacle. Saint-Nicolas, marionnette à gaine, XXe siècle BnF, département des Arts du spectacle / BnF