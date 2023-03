Chez Humensis, on expérimente la semaine de 4,5 jours

Début février, l’heure était au bilan annuel pour Humensis : départs d’auteurs phares, maison dans le rouge, des contrats coûteux... autant d'éléments expliquant quelque 14,5 millions d’€ de perte accumulés.

En décembre dernier, la firme transformait le mode de direction en optant pour une gouvernance duale à directoire et conseil de surveillance. Depuis le 1er janvier de cette année, Nicolas Bréon préside le premier, avec à ses côtés Muriel Beyer et Guillaume Montégudet. Une évolution qui s'inscrivait dans une logique de continuité tout en invitant le nouveau trio à faire ses preuves.

Un rythme parfait

Travailler du lundi au vendredi matin seulement. Une semaine de 4 jours et demi dont les bénéfices ont été prouvés par une étude menée en Islande entre 2015 et 2019. Mais pas seulement. Au Royaume Uni, l'ONG 4 day Week Global avec les universités de Cambridge, d’Oxford et du Boston College, ont également mené un essai concluant.

L’organisation internationale du travail n’est pas en reste. Avec son rapport Working Time and the Future of Work, l’agence de l’ONU rejoint les observations et conclusions de l’expérimentation islandaise : elle fait état d'améliorations tant pour les salariés que pour les entreprises.

Et en pratique ?

On note par exemple que 78 % des salariés sont plus heureux et moins stressés, que l’équilibre vie professionnelle et personnelle est renforcé par ce jour libre en plus. Mais aussi qu’ils diminuent leur risque d’erreur et d’accident de travail tout en conservant une meilleure santé au travail. Ou encore une étude anglaise a mis en avant l’importance de l’impact environnemental d’une telle décision. Elle permettrait de réduire l’empreinte carbone du pays de 127 tonnes d’ici à 2025. Des améliorations qui profitent ainsi aux deux partis.

Éditeur en 4,5 jours

Dans sa communication, Humensis pointe la volonté d’une plus grande flexibilité au travail, mais également de garantir « un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ». Mise en place ce 20 février dernier, cette phase de test se poursuivra jusqu’au 15 juillet prochain. Et on en attend de multiples avantages.

Le groupe insiste sur la mobilisation de la part des salariés pour tester cette « expérience innovante, en termes d'organisation du travail et de management ». On évoque un « droit à la déconnexion » plus long, mais aussi « une dynamique d’efficacité, de responsabilisation et de confiance de chacun ». Et enfin la « fidélisation et le recrutement » des talents.

Pour remonter la pente

L’éditeur garantit « une attention particulière portée à l’accompagnement des managers et des collaborateurs dans sa mise en place. Un recueil régulier des retours d’expérience, au cours de la phase pilote, permettra d’affiner, d’ajuster et d’optimiser le dispositif afin d’en confirmer l’efficience ». Lors des négociations annuelles obligatoires un référendum des salariés avait obtenu 72 % d'adhésion à cette perspective.

« Cette décision s'inscrit dans la continuité de notre retour d’expérience sur le nouvel accord télétravail mis en place au sein d'Humensis depuis le mois de janvier 2022. 87 % de nos collaborateurs étaient satisfaits de l’organisation mixte du travail et évoquent en priorité des effets positifs sur leur temps de transport et l’environnement de travail. » - Humensis

La demi-journée complémentaire en télétravail est indémnisée à hauteur de 2 €. Moins stressés, plus reposés donc plus productifs : des bienfaits savoureux, auxquelles s'ajoute, pour l'entreprise, de réelles baisses de coûts... Pas du tout, nous répond Humensis : « Il s'agit avant tout d'une décision RH et non une recherche d'économie budgétaire. »

L'entreprise n'aurait donc pas évalué les gains découlant d'un immeuble quasi vide – du moins, ne nous a pas apporté de précisions sur ce point. Et ce, malgré l'évidence : Europe 1 fait état de 25 % rognés sur l'énergie, dans une menuiserie, sur un trimestre quand France Info note les 14 % d'économies dans manufacture de lingerie depuis octobre dernier.

Pour Humensis, la journée hors du bureau concerne pourtant la quasi-totalité des quelque 200 salariés.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0