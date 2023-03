Le Calcul du papillon : Belgrade sous les bombes

« Faute de clou, on perdit le fer. Faute de fer, on perdit le cheval. Faute de cheval, on perdit le cavalier. Faute de cavalier, on perdit la bataille. Faute de bataille, on perdit le royaume ! »

Belgrade sous les bombes. L'organisme de la petite Katya rejette sa récente demande de greffe de rein. Son père, Alexsander, cherche un supercalculateur pour déterminer les coordonnées terrestres exactes pour provoquer la formation d'un épais brouillard, pour donner le répit nécessaire au rétablissement de sa fille, et pour sauver leurs vies. Les premières coordonnées indiquent le désert malien…

La mise en scène formelle en quatre cases est le choix du dessinateur américain de comics Dan Panosian, pour lui donner du rythme, et pour porter l'émotion de ce drame situé durant la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 90.

Il a choisi d'adapter ce récit parce que sa compagne se prénomme Elena et qu'elle en est originaire.

Les éditions Delcourt nous en proposent les premières pages en avant-première :

Liu Cixin est l'écrivain de la célèbre trilogie Le Problème à trois corps (éditions Actes Sud, trad. Gwennaël Gaffric), aujourd'hui traduite dans 28 pays. Parmi la multitudes de prix reçus : le Hugo Award en 2015 au sortir de l'édition américaine. En 2018, succédant à la Nasa et à Stephen Hawkins, l'écrivain à été primé par la Fondation Arthur C. Clarke pour « Imagination in service to society ».