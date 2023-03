Les deux voyages initiatiques du Monde de Julia

Jean Baret et Ugo Bellagamba l’ont fait ! Dans une incroyable discussion romanesque, les deux écrivains ont porté comme rarement en littérature, un sujet d’une actualité démocratique brûlante : le droit et la justice.

Depuis des années, l’humanité exsangue, suite à des bouleversements climatiques et sociaux, est réduite à une population congrue. Réunie en tribus aux règles tirées de romans, de séries ou de films, elle tente de refaire société au prix de conflits sanglants entre les clans.

C’est dans ce contexte qu’apparaît Julia, une jeune fille talentueuse, dont le voyage initiatique nous embarque dans des lieux étonnants, des règles de société folles, hommage à la Geek et Pop Culture, et dans la recherche légitime d’une justice enfin parfaite.

En choisissant la fable philosophique, Jean Baret et Ugo Bellagamba nous embarquent dans des concepts peu connus, avec une facilité déconcertante, et dans les méandres d’une Histoire politique du droit et des idées. Ils nous rappellent, avec Le Monde de Julia, qu’une société ne se bâtit que sur des lois compréhensibles par toutes et tous, communément partagées et accessibles pour ses citoyennes et citoyens.

Les Éditions Mu proposent d'en découvrir les premières pages :

Ugo Bellagamba est écrivain, novelliste et essayiste et a reçu le Prix Rosny aîné et le Grand prix de l’imaginaire. Il est également maître de conférences en Histoire du droit et des idées politiques. Il habite à Nice.

Jean Baret est un romancier remarqué pour sa trilogie Trademark, sélectionnée plusieurs fois par le Grand prix de l’imaginaire. Il exerce aussi en tant qu’avocat au Barreau de Paris.