Une découverte de l'être aimé par Solène Bakowski

Une Ford bleue de collection dérape, explose les barrières de réfection d’un pont et plonge dans la rivière cinq mètres plus bas.

On ne connaît jamais vraiment un être, même s’il partage notre vie. C’est ce qu’Hélène ressent depuis que Paul, célèbre romancier, l’a quittée. Un mot laissé sur une table un an plus tôt a fait éclater sa bulle de bonheur. Hélène, enfin apaisée, apprend alors brusquement qu'il est mort à bord de sa Ford.

Les obsèques auront lieu à Sainte-Meynenon, dans l’est de la France. Hélène se rend à l’enterrement. Paul n’avait pas de proches, aucun lien là-bas. Pourtant, à son arrivée, elle découvre à la cérémonie sa famille, des amis et Rachel, une septuagénaire rejetée sans ménagement par l'entourage de Paul, qui l'accuse ouvertement de l'avoir tué.

D’attaques en confidences, Hélène et Rachel s’apprivoisent. En ayant partagé le même homme sans le savoir, elles partagent maintenant la douleur de l’avoir perdu et le souvenir de l’avoir connu. Et surtout le mystère de sa mort, qui réside peut-être dans le manuscrit qu’il était en train d’écrire, sous la forme d’une longue confidence.

Les éditions Plon proposent d'en découvrir les premières pages :

Solène Bakowski vit à Paris. Elle est notamment l’auteure de Rue du Rendez-vous (Plon, 2021, Harper poche, 2022) et Il faut beaucoup aimer les gens (Plon, 2022), finaliste du prix Maison de la presse. Sensibles, profonds et lumineux, ses romans sont une invitation au rapprochement entre les êtres.