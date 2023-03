ActuaLittéaime : un mille-feuille indocile

Cette mondialement célèbre inconnue, Elena Ferrante, est le peintre des jeunes femmes indociles. Pas de romans cette fois-ci, mais quatre essais, jamais publiés, qui offrent un regard passionnant sur les origines et le pouvoir de la littérature.

Influences, combats personnels, et surtout, sa formation comme lectrice et écrivaine, entre Emily Dickinson et Gertrude Stein, en passant par Ingeborg Bachmann.

L’indocilité s’exprime souvent par l’humour, comme Benoît Feroumont et sa série, Le Royaume. Des scénarios de lui, d’autres signés par Maïa Mazaurette ou Clara Cuadrado. Une des séries tout public les plus drôles et légères de la décennie écoulée.

Enfin, rébellion contre la matière et les jours par le sacré : un trésor quasiment synonyme de saintes reliques, et après l’épisode des rois maudits, de la peste noire et en pleine guerre de Cent Ans, un peu de ferveur religieuse dans la vie des Français et de leurs souverains ne seraient pas du luxe...

Et comme chaque semaine, un extrait de ces œuvres est disponible en fin d’article.

Entre les marges - Conversations sur le plaisir de lire et d'écrire, d'Elena Ferrante (trad. Nathalie Bauer)

Indocile, de Dana Spiotta (trad. Yoann Gentric)

Rue à sens unique, de Walter Benjamin (trad. Anne Longuet Marx)

Kleos Tome 1 - Celui qui rêvait de gloire, de Mark Eacersall

,Serge Latapy et Amélie Causse

Le trésor des rois - Sacré et royauté. Des rois maudits aux princes de la Renaissance, de Murielle Gaude-Ferragu

Le Royaume Tome 7 - La meilleure pâtissière, de Benoît Feroumont

Bonnes lectures !