Le Royaume Tome 7 : La meilleure pâtissière

Ce tome 7 du Royaume est une compilation d'histoires courtes et de gags parus dans le journal Spirou. On y retrouve tout le charme, la légèreté et l'humour de la série créée en 2008 par Benoît Feroumont. La vie n'est pas un long fleuve tranquille au Royaume : le forgeron François n'a qu'un but dans la vie : épouser la jolie tavernière Anne. Mais ses tentatives de séduction manquent cruellement d'originalité et de romantisme puisqu'elles se font en général à base de bouquets de fleurs en acier... Et puis Anne a d'autres ambitions, plus sociales que conjugales d'ailleurs : elle veut réussir sa vie professionnelle et toute son énergie est dirigée vers la bonne gestion de son auberge. Jusqu'au jour où un (trop) beau ménestrel débarque au Royaume.