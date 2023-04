Cryptomonnaie : se documenter avant d’acheter

Se lancer dans l’achat et la revente de cryptomonnaies est une activité qui continue de faire rêver, malgré les risques importants encourus dans le trading de ce type de valeurs. A en croire une récente étude de Crypto.com, 425 millions de personnes à travers le monde détiendraient des cryptomonnaies. Ce chiffre montre une hausse considérable sur un an de 39 %. Quand on met en regard cette situation et les chutes vertigineuses connues par certains types d’actifs, il y a de quoi rester perplexe, en tout cas plus que vigilant.

C’est pourquoi il apparaît comme primordial de se former avant de s’inscrire dans une volonté d’investissement de plus ou moins grande importance. Connaître le fonctionnement des produits que l’on souhaite acquérir semble en effet un principe de prudence fondamental. Le célèbre investisseur américain Warren Buffett l’affirme toujours à qui veut l’entendre : il ne faut investir que dans un secteur que l’on comprend.

En matière de trading de cryptomonnaies, la première des difficultés est de choisir la plateforme la plus à même d’offrir des échanges parfaitement sécurisés. Dans la myriade d’offres disponibles, comme immediate connect, il est souvent difficile de distinguer le bon grain de l’ivraie. En effet, l’un des problèmes majeurs qui pèse sur les monnaies virtuelles, c’est précisément une régulation qui peine encore à se mettre en place. Et pour cause, les acteurs qui ont pensé ces monnaies à leur origine ont précisément créé ces actifs dans la volonté de s’inscrire dans des échanges directs, sans intermédiation. Autant dire que règles, administration, et régulation sont des mots qui jurent avec l’essence même d’un actif comme le Bitcoin.

Bitcoin et autres cryptomonnaies (Larousse, 2022, 160 pages, 14.95 €)

Pour commencer, il peut être pertinent de refaire l’histoire des cryptomonnaies précisément. Avec cet ouvrage, vous saurez un peu plus à quoi vous en tenir quand on parle de Bitcoin, de blockchain ou encore de NFT. Vous apprendrez les rudiments pour échanger et stocker ce genre d’actifs qui n’ont de virtuels que le nom. Quant au terme de monnaie, tous les spécialistes ne sont pas d’accord sur la question.

Si ces actifs, pour certains d’entre eux, ont les caractéristiques communes avec une monnaie, ils en sont bien éloignés sur de nombreux plans. A commencer bien sûr par le fait que les créateurs de ces actifs s’inscrivaient en opposition avec un mode de gouvernance qu’impose toute monnaie. Ce guide proposé par Larousse se trouve sans cesse enrichi via des QR codes que l’on peut scanner pour accéder à des ressources en ligne multiples et constamment mises à jour.

Bitcoin : comprendre et investir (Eyrolles, 2021, 206 pages, 19 €)

Pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, et sauter dans le grand bain, peut-être en profitant des chutes récentes des valeurs les plus célèbres dans la sphère des cryptomonnaies, on peut se tourner vers l’ouvrage proposé par Philippe Herlin. Vous trouverez les réponses à toutes les questions que vous vous posez concernant vos futurs investissements.

Il faut sans doute s’attaquer à un mythe qui continue d’avoir la vie dure : on ne devient pas millionnaire en quelques claquements de doigts dès qu’on entre dans le trading d’actifs virtuels. Bien au contraire. Comme toujours, les gains sont proportionnels aux risques pris. Si 30 % des Français envisagent d’investir dans les cryptomonnaies, selon un sondage Ipsos, ils n’étaient, en 2022, que 8 % à en détenir effectivement.

Mais ce chiffre est à mettre en parallèle d’un autre, la proportion de Français détenant des actions : 6,7 %. Voilà qui montre l’explosion de l’investissement dans les cryptomonnaies. Et donc des dangers. En effet, selon la Banque des règlements internationaux (BRI), avec la baisse importante connue par les monnaies virtuelles ces derniers mois, les investisseurs seraient majoritairement en perte, à hauteur de 52 % des sommes injectées…

Crédits illustration Pexels CC 0