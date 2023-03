Sophie Malick-Prunier guide Clodia dans les méandres de l'émancipation

Clodia est une héritière. Figure sulfureuse de la jeunesse dorée de Rome au Ier siècle avant notre ère, elle est issue de la puissante famille patricienne des Claudii, qui occupe, de génération en génération, les plus hautes fonctions.

Clodia est belle, Clodia est puissante. À la suite d'un retentissant scandale politique et religieux impliquant son frère – il assiste, déguisé en femme, au culte de la Bonne Déesse, strictement réservé aux femmes –, elle est amenée à jouer un rôle de premier plan, auprès de César et Cicéron entre autres.

Tandis que sa propre famille se déchire et que la République agonise, minée par la lutte entre le clan conservateur du Sénat et le subversif parti populaire qu'elle et son frère ont rallié, Clodia est l'agent du succès de Clodius, qui devient l'âme damnée de César.

Elle s'émancipe ainsi progressivement des contraintes de son sexe, femme libre inspirant au jeune poète Catulle une passion brûlante.

Sophie Malick-Prunier est professeur de lettres classiques en classes préparatoires à Henri-IV, spécialiste de poésie latine et d'histoire des institutions politiques de la Rome républicaine. Elle a traduit les Épigrammes de Martial (t. I : Livre des spectacles, I-V, Belles Lettres, 2021), et elle est l'auteure du Corps féminin dans la poésie latine tardive (2011) et de Dixit.