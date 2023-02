Shit !, un Breaking Bad à Besançon

Lorsque les dealers se font descendre lors d’un règlement de compte et qu’il met la main sur la cache de drogue, lui et madame Ramla (sa voisine) voient l’opportunité de relancer le trafic et d’en faire profiter les plus démunis du quartier.

Une folle entreprise, certes, mais qui peut rapporter gros. Thibault est prêt à tout pour faire prospérer son business.

Les éditions du Seuil proposent d’en découvrir les premières pages :

Durant vingt-cinq ans, Jacky Schwartzmann a enchaîné les petits boulots, autant pour gagner sa vie que pour observer ses contemporains. Il est maintenant auteur et scénariste de bandes dessinées et de longs — métrages. Son parcours à la fois schizophrène et formateur lui a forgé une plume incomparable. SHIT ! est son huitième roman.