Trouvez votre pas à travers Léria avec La Trame 

À l’abri derrière les cuves de bio-gression, les Lériotes se protègent de leurs assauts dans les cités-États, à la main des Symbiotes et de leur pouvoir autoritaire.

Pourtant, entre ces petits points qui étoilent Léria, dans les zones fauves où piratent les Liards, un peuple a pris le parti du cataclysme, faisant de la marée une épreuve, une rencontre et une aventure, sculptant son utopie au cœur de la catastrophe : la Trame n’a ni carte ni chef, et chaque trameur, chaque trameuse n’a pour seule règle que son Pas, par lequel il tisse son rythme propre dans la murmuration nomade.

C’est un peuple de bricoleuses et de cueilleurs orpaillant la marée verte, récoltant dans son péril des trésors végétaux dont ils feront des fripes, de la nourriture et des équipements, ou une simple monnaie d’échange dans les allées du marché noir. C’est parmi eux que Chiffe inventera son Pas, aux côtés des forceurs et des blindeuses, des dérivants, de Lige et d’Angénor, du hueur Malok qui annonce l’arrivée des marées, et des mères-moires qui tissent dans leur caravane la longue trame racontant l’histoire de leur peuple.

Dans une langue luxuriante à la mesure de la vitalité de ce peuple et des marées qu’il traverse, le Bombyx Mori Collectif compose une utopie d’aventure qui sillonne entre la puissance linguistique d’Alain Damasio et l’atmosphère envoûtante de Nausicaa.

Les éditions la Volte proposent d'en découvrir les premières page :

Le Bombyx Mori Collectif rassemble quatre jeunes auteurs qui se sont rencontrés à Lyon, à 18 ans, au hasard de leurs études littéraires, de quelques combats de Street Fighter et d’une bouteille de Caol Ila.

Quand ils n’ont pas leurs quatre têtes dans le guidon, dans les livres, les lignes de code ou l’étamine d’une euphorbe, ils écrivent ensemble. Depuis 2015, ils s’attachent à construire, brique après brique, texte après texte, le monde de Léria, au fil de courts récits et de novellas qui explorent les différentes régions, époques et histoires de cet univers fictionnel battu par les marées vertes.

Écrit à quatre mains et huit pieds, La Trame est leur premier récit publié.