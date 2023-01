Les contemplées, roman autobiographique enflammé

Les machines à sous ont souvent fait rêver quand on était enfant. On en croisait de toute sorte dans les fêtes foraines. Et, plus largement, on appelle d’ailleurs machine à sous tous les engins qui délivrent un quelconque produit contre une pièce de monnaie. Cela peut aller du bonbon à la peluche en passant par de l’argent ou encore des petites boites mystères.