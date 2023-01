Toute une vie pour eux, le quotidien d’un médecin généraliste dans son cabinet

Le Dr Fron suit ses patients et leur famille sur plusieurs générations. Car, au-delà des symptômes, se trouvent d’autres éléments tout aussi importants, qu’il faut savoir entendre et déceler.

Le docteur Fron raconte son quotidien harassant, la salle d’attente continuellement bondée, la lourdeur administrative, la fatigue qui s’accumule. Mais il n’est toujours pas lassé de la magie des rencontres. Son parcours avance par courts récits successifs, émouvants, légers ou tragiques. Il nous entraîne dans le secret de son cabinet, deux petites pièces étroites, où se jouent tant de choses chaque jour.

Aujourd’hui, la pratique a évolué et ce lien privilégié entre médecin et patients se distend. La télémédecine et les cabinets collectifs se multiplient. Faute de temps, le généraliste ne se déplace plus et consulte à la chaîne. Le docteur Fron montre l’importance d’une médecine incarnée, qui prend son temps, écoute et tisse des liens durables.

Et par ces liens, une nouvelle vision du métier et de la vie se développe : apprendre à ne pas fuir face aux difficultés, à être remercié même quand il n’a pas été possible de trouver de solution ou critiqué en ayant fait tout son possible...

Les éditions L'Iconoclaste proposent d'en découvrir les premières pages :

Bruno Fron est médecin généraliste dans un quartier de Paris, depuis près de quarante-cinq ans. Il raconte pour la première fois sa vie de médecin de famille.

