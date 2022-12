Patrick Deville : “La littérature avant tout !

Après cinq romans aux Éditions de Minuit, sous l’égide du mythique Jérôme Lindon, Deville fait le pari fou d’écrire douze romans en vingt ans : douze lieux du monde, deux tours du monde dans chaque sens, pour chaque récit, à la fois autobiographique et sans fiction, qui s’étend de 1860 à nos jours. Un projet sans nul autre pareil comme cet entretien, longtemps « confiné » dans les archives de l’intervieweuse, et que Patrick Deville accepte aujourd’hui de diffuser.

L’écrivain de 65 ans revient sur sa carrière: les sacrifices et les risques qu'ont impliqué l'écriture de ces huit derniers romans aux Editions du Seuil (Pura Vida: Vie et Mort de William Walker (2004), La Tentation des armes à feu (2006), Equatoria (2009), Kampuchéa (2011), Peste et Choléra (2012), Viva (2014), Taba-Taba (2017), Amazonia (2019) et Fénua (2021).

Il évoque aussi les rencontres et les camaraderies qui ont façonné son rapport à l’écriture: Jérôme Lindon, Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint. Les prix et les rentrées littéraires défilent au grès des polémiques et des tendances mais « la seule chose qui compte c’est la littérature ».



Connu pour sa réserve et sa pudeur, Patrick Deville nous confie avec une désarmante sincérité les questionnements, les regrets et les reproches qui parsèment la vie d’un écrivain. Le privilège, aussi, de sublimer sa propre solitude. La finitude de l’existence n’est jamais qu’une incitation à écrire d’avantage. « La littérature avant tout ! » Certains le clament. Patrick Deville l’incarne.



Un hymne à la création à écouter, réécouter et partager.

