Lucas Belvaux, jusqu'au bout du labyrinthe

Après neuf films et des dizaines de scenari, le réalisateur Lucas Belvaux fait une entrée remarquée dans la vie littéraire avec Les Tourmentés paru aux éditions Alma. Sa présence au festival “Livres dans la boucle” à Besançon est l’occasion de revisiter les strates conscientes et inconscientes de son premier roman.

Le réalisateur et écrivain qui se livre rarement nous ouvre la porte de sa fabrique à créer et des pans plus clandestins de son histoire. L’entretien sensible et émouvant d’un artiste résolument humaniste. A écouter jusqu’au bout du labyrinthe.