Auður Ava Ólafsdóttir : joie de vivre et inquiétude

Auður Ava Ólafsdóttir éclaire le champs des possible avec la poésie qu'on lui connait pour son dernier roman La vérité sur la lumière (trad. Éric Boury) qui célèbre une lignée de sages-femmes en Islande.

Après Rosa Candida (trad. Catherine Eyjólfsson) qui lui vaut de remporter le prestigieux Nordic Council Literature Prize (la plus haute distinction décernée à un écrivain des cinq pays nordiques), Or (trad. Catherine Eyjólfsson) et Miss Islande (trad. Éric Boury) pour lequel elle reçoit le prix Médicis étranger, Augur nous raconte sa vocation tardive, la faiblesse de l’homme, et le contraste improbable entre sa joie de vivre “dans la vie” et l’inquiétude au cœur de son œuvre.

Un voyage dont on ne revient pas tout à fait le même.